Auch der wissenschaftliche Direktor der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ), Jörg Overmann, weist auf die große Bedeutung der Kleinstlebewesen auf die Methanproduktion hin. Schätzungsweise würde bis zu 90 Prozent des Methans von Archaeen produziert, sagt er. Wenn die Klimaerwärmung sie irgendwie beeinflusse, habe das sofort Auswirkungen auf die Methanfreisetzung – ein Treibhausgas, das immerhin 25-mal so stark sei wie Kohlendioxid (CO2).

Noch größer sei aber das Problem mit dem Distickstoffoxid – auch Lachgas genannt. Das ist dem Umweltbundesamt zufolge ein Treibhausgas, das rund 265-mal so klimaschädlich ist wie CO2. Eine Hauptquelle für Lachgas seien stickstoffhaltige Düngemittel in der Landwirtschaft und die Tierhaltung. Und hier kommen die Mikroorganismen wieder ins Spiel, denn sie sind zentral für den Stickstoffkreislauf im Boden, erklärt Overmann. "Wenn zu viel Stickstoffverbindungen – insbesondere Nitrat und Ammonium – ins Grundwasser gelangen, kommt es dort dann zur Denitrifikation", erklärt er. Bei der Denitrifikation wird Nitrat zurück in gasförmigen Stickstoff umgewandelt.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Und nicht zuletzt spielen Mikroorganismen auch eine Schlüsselrolle im Kohlenstoffkreislauf, indem sie organisches Material abbauen und dabei Kohlendioxid freisetzen. Einige Mikroben, wie Cyanobakterien und Mikroalgen, betreiben Photosynthese und binden dabei CO₂, wodurch sie zur Kohlenstoffspeicherung beitragen.

Der unbekannte Faktor

Aber was passiert nun genau mit den Mikroorganismen, wenn sich das Klima erwärmt? Um das besser abschätzen zu können, müssen wir noch mehr über die Mikroorganismen erfahren, heißt aus der Mikrobiologie. Was wir alles noch nicht wissen über die Mikroorganismen und ihre Reaktion auf die Klimaerwärmung, lasse sich nämlich schwer abschätzen, sagt DSMZ-Experte Overmann. Was unbekannt sei, sei das Ausmaß der Diversität. "Wir haben 0,01 Prozent oder weniger der vorhandenen Prokaryoten – also Archaeen und Bakterien – bisher einigermaßen verstanden."

Anders sei das bei den Stoffwechselwegen der Kleinstlebewesen, so Overmann. "Da gibt es nicht so viele Hinweise, dass sich da noch ein ganz abstruser Stoffwechselweg verbirgt, der noch gar nicht von der Forschung erfasst worden ist." Die große Unbekannte sei eher die Regulation dieser Stoffwechselwege. "Das heißt, unter welchen Bedingungen läuft etwas ab? Da ist, glaube ich, unsere größte Wissenslücke. Nicht prinzipiell die ganzen Stoffwechselwege, sondern, wann sie wie genau funktionieren."

Und dann gebe es ja noch die Frage, was sich hinsichtlich der Zusammensetzung verändere. Etwa beim Boden, sagt Overmann. Untersuchungen zeigten, dass sich die Zusammensetzung im Boden in Dürreperioden massiv ändere und die Diversität zurückgehe. "Aber was es bedeutet, was die Konsequenz für die Bodenfruchtbarkeit ist, für den Verlust von Stickstoff aus dem Boden, für die Umsetzung von Nährstoffen und dann damit auch für das Wachstum der Pflanzen dort und wie schnell der Boden sich wieder erholen kann nach so einer drastischen Veränderung, das ist noch nicht klar aus meiner Sicht und da ist noch großer Forschungsbedarf."

Eine Chance für mehr Resilienz?

So groß die unbekannten Risiken durch Mikroorganismen im Klimawandel auch sind, so sehr können sie auch dabei helfen, die Auswirkungen zu verringern. Denn in die kleinsten Erdbewohner stecken Forschende auch viel Hoffnung, um den Planeten klimaresilienter zu machen.