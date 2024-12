Mehr Grün für die Städte: Wenn es durch den Klimawandel in den Städten immer heißer wird, spielen Bäume eine heilsame Rolle: Ihre Blätter spenden am Tag Schatten. So reduzieren sie die Sonneneinstrahlung auf Straßen und Gebäude. Außerdem verdunsten sie Wasser, was ebenfalls kühlt. Allerdings: Wie eine neue Studie von britischen Forschern im Fachjournal Communications Earth & Environment jetzt zeigt, gilt in einigen besonderen Fällen auch das Gegenteil: Das Blätterdach kann nämlich unter ungünstigen Bedingungen die Hitze in den Straßen auch festhalten, was tropische Nächte dann noch heißer macht.