Mit Abstand: Der warme Nordatlantik

Für das Wetter bei uns ist vor allem der Nordatlantik relevant. Von der Wetterküche Europas ist da gern die Rede. "Wir leben in einer Westwindzone", erklärt Stephanie Fiedler, Professorin für Maritime Meteorologie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. "Die Luftmassen, die zu uns herangetragen werden, kommen in aller Regel vom Nordatlantik. Deswegen ist es natürlich entscheidend für uns in Mitteleuropa, auf den Nordatlantik zu blicken, wenn wir wissen wollen, wie das Wetter wird."

Und dort passiert schon seit einiger Zeit Bemerkenswertes. Blickt man auf die Oberflächentemperaturen zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr eine Kurve ab, die deutlich über denen der Vorjahre lag. Und auch dieses Jahr wurden immer höhere Temperaturen gemessen, erst Ende April näherte sich die Kurve der des Vorjahres. Der Leiter der Abteilung Hydrometrie beim Deutschen Wetterdienst, Frank Kaspar, findet diese Entwicklung angesichts der globalen Erwärmung nicht sonderlich überraschend, aber: "Etwas überrascht war vielleicht mancher von der doch etwas sprunghaften Zunahme." Dafür würden auch noch weitere Ursachen diskutiert, sagt er. "Aber, dass die Temperaturen langfristig ansteigen, ist einfach dem zunehmend fortschreitenden Klimawandel geschuldet."

Bildrechte: ClimateReanalyzer.org Climate Change Institute University of Maine

Allerdings, merkt Fiedler vom GEOMAR an, sei die Erwärmung der Ozeane keine monokausale Entwicklung. "Man muss immer beachten, dass das natürlich eine Mischung ist aus Klimawandel und natürlicher Variabilität", erläutert die Forscherin. Zumal es im vergangenen Jahr auch das Wetterphänomen El Niño gegeben habe, "also Oxidation, die im südlichen Pazifik vonstattengeht, wo relativ viel oberflächennahes warmes Wasser vorhanden ist und das auch dazu beiträgt, dass global Anomalien auftreten." Auch der Hydrologe Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, dass sich die Forschung gar nicht ganz einig ist, warum dieser Temperaturanstieg so hoch ausgefallen sei. "Das ist wahrscheinlich ein Komplex aus verschiedenen Ursachen, aber im Grunde zeigt es, dass uns der Klimawandel im Griff hat, das es sehr stark vorangeht und dass wir ihn wirklich begrenzen müssen."

Der Nordatlantik ist also grundsätzlich die Quelle der Feuchtigkeit für unsere Niederschläge in Mitteleuropa, erklärt Kaspar. Es gebe aber auch Wettersituationen, die feuchte Luftmassen aus der Mittelmeerregion zu uns bringen. Das ist dann etwa eine Vb-Wetterlage: "Wenn dann das Mittelmeer eben zu dem Zeitpunkt ungewöhnlich warm ist, dann bringen auch diese Systeme große Feuchtigkeitsmengen nach Deutschland, die dann gegebenenfalls hier abregnen", erläutert der DWD-Experte. So also, wie es jüngst in Süddeutschland passiert ist und was dort großflächig zu Überschwemmungen geführt hat.

Simple Physik: mehr Wärme, mehr Feuchtigkeit

Wenn das Meer sich erwärmt, hat das also Folgen für unser Wetter. Dass der Klimawandel, der sonst Dürren und Waldbrände begünstigt, zeitgleich an mehr Regen Schuld haben soll, mag auf den ersten Blick verwundern. Aber was widersprüchlich klingt, lässt sich physikalisch erklären – genauer gesagt mit dem Clausius-Clapeyron-Gesetz. Das besagt, dass die Atmosphäre pro ein Grad Celsius Temperaturerhöhung etwa sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Außerdem können wärmere Oberflächen mehr Wasser verdunsten, erklärt DWD-Experte Kaspar. "Das heißt wiederum, wenn wir durch den Klimawandel höhere Temperaturen haben, dann ist da eben auch ein höheres Potenzial für Starkregenereignisse."

Aktuell befänden wir uns in Deutschland in einer Phase, in der es anhaltend nass ist. Über die vergangenen zwölf Monate habe es sehr viel geregnet, so Kaspar. "Wenn man den Zeitraum in der Summe nimmt, dann zeigen unsere Daten, dass er seit Beginn unserer Aufzeichnungen der war, in dem wir die größte Niederschlagsmenge in Deutschland hatten." Allerdings könne es auch wieder trockene Phasen geben, wie sie in den vergangenen Jahren schon vorgekommen sind.

Bildrechte: MDR Wissen

Was man zur Wolkenbildung braucht, erläutert die Kielerin Fiedler, das sei einfach Wasserdampf: "Ein warmer Untergrund, Wasserdampf und eine Hebung – im Sommer typischerweise einfach durch aufsteigende Luftmassen – führen dazu, dass sich Wolken bilden." Wenn das sehr schnell passiere, wie das an einem heißen Sommertag üblich sei, dann entlade sich das ganze relativ plötzlich mit Starkregen, Gewittern oder sogar Hagel.