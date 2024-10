"Im Allgemeinen ist die landläufige Vorstellung eines Lehmhauses in Deutschland mit Fachwerkgebäuden verknüpft. Weitgehend unbekannt ist aber, dass die Kernregionen Mitteldeutschlands hier eine Sonderstellung einnehmen." Über Jahrhunderte hinweg wird hier vorrangig in Massivlehmbauweise gebaut, mit tragenden Wänden aus reinem Lehm, ohne eine Holzkonstruktion. "Wir schätzen, dass im südlichen Sachsen-Anhalt, dem westlichen Sachsen und dem östlichen Thüringen noch rund 200.000 Massivlehmgebäude existieren. Da die Häuser aber meist verputzt sind, ist das Phänomen weitgehend unsichtbar," erklärt die Expertin. Vom einfachen Bauernhaus, über Pfarr- und Gutshäuser, Gasthöfe oder Wirtschaftsgebäude wie Scheunen und Ställe wurde mit Lehm gebaut. Vor allem im ländlichen Raum ist dieses Lehmbauerbe noch erhalten. "Erkennen kann man die Häuser am besten durch Fehlstellen im Putz. Indirekte, konstruktive Hinweise wie der steinerne Sockel, die Anordnung der eher kleinen Fenster, die Dachform oder die Wanddicke sind eher nur etwas für das Expertenauge."

Lehm – Freundlich für Klima und Gesundheit

Bildrechte: MDR Wissen/ Beate Splett Die Baubranche ist in Deutschland für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Abbau, Herstellung und Entsorgung der Baustoffe sind besonders energieaufwendig. Hier profitiert der Lehm. "In Sachen CO2-Neutralität und Recyclingfähigkeit ist Lehm der absolute Champion: Es ist der einzige Baustoff, der zu 100 Prozent ohne Qualitätsverlust immer wieder verwendbar ist. Ausgebauter Lehm z. B. aus Fachwerkhäusern, kann einfach wieder eingeweicht und neu verwendet werden. Diese vermeintliche Schwäche der Wasserlöslichkeit ist der Schlüssel zum klimagerechten Bauen. Mit Lehm verbaute Elemente können einfach wieder voneinander gelöst werden. Zudem kann Lehm als Naturprodukt - wenn nötig - einfach entsorgt werden. Er ist somit perfekt geeignet, um eine echte Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten, bei der möglichst viele Materialien wiederverwendet werden," plädiert Archäologin Norma Henkel. Lehm ist vielseitig einsetzbar und findet heute Anwendung in tragender Massivbauweise (z. B. Stampflehm oder Lehmsteinmauerwerk), aber auch in verschiedenen Produktformen wie Wand- und Deckenputze, Mörtel oder als Trockenbauplatte. Ein weiterer Vorteil: Im Unterschied zu vielen konventionellen Baustoffen entsteht beim Bauen mit Lehm kein umweltschädlicher Sondermüll.

Bildrechte: MDR Wissen/ Beate Splett Auch für Bauherrin Lisa Runkehl sind die Vorzüge des Bauens mit Lehm inzwischen deutlich spürbar. Er lässt sich selbst für sie als Baulaien gut verarbeiten. "Wenn ich mit einer verputzten Stelle an der Wand nicht zufrieden bin, klopfe ich sie ab, feuchte wieder an und kann so jederzeit Fehler beheben," erzählt die Textilkünstlerin. Auch ist der natürliche Baustoff nicht ätzend und greift die Haut nicht an, wie etwa Zement. Hinzu kommt das angenehme Raumklima. Den Unterschied zur Wohnung in der Stadt merkt sie als Asthmatikerin deutlich: "Wir haben hier eine konstante Raumfeuchte. Ich habe weniger trockene Schleimhäute, weniger Allergien." Außerdem absorbiert der Lehm schlechte Gerüche und reguliert die Temperatur. Im Sommer ist es angenehm kühl, im Winter hält sich die Wärme.