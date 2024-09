Früher verschrien als Baustoffe für arme Leute, rücken Stroh und Lehm als Baumaterial heute wieder mehr in den Fokus, weil sie nachhaltiger sind. Immerhin macht herkömmlicher Bauschutt, der in der Regel nicht wiederverwendbar ist, gut 54 Prozent an Müllaufkommen in Deutschland aus. Naturbaustoffe dagegen sind kompostier- oder wiederverwendbar. Zudem sind viele der Baustoffe regional verfügbar.

Bei der oft genutzten Ständerwerkbauweise bestehen die Wände aus einem tragenden Gerüst aus Holz. In die Öffnungen wird Stroh gestopft. In Thüringen hat sich die Firma Ackergold auf diese Bauweise mit vorgefertigten Modulen spezialisiert. Dadurch sollen die Wände logistisch einfacher vorzubereiten, ergonomischer und regensicherer sein. Bisher entstehen aber nur circa ein bis zwei Module pro Tag, denn vieles ist noch Handarbeit, selbst die Maschinen sind meist Marke Eigenbau. "Es ist so, dass wir da im Moment schon noch in einer Innovationsphase sind. Wenn man bei den 'Stroh-Bauern' guckt, hat noch jeder so ein bisschen seine eigenen Methoden und das spiegelt sich natürlich auch in den Kosten wieder, dass wir noch nicht diese Effizienz haben, wie sie die Industrie hat", sagt Frank Hanna, Zimmerer.