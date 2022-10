Übrigens ist die Umwelt-Belastung durch die Rindfleischproduktion in Brasilien höher als in den USA, obwohl das südamerikanische Land zehn Prozent weniger Rindfleisch produziert. Grund ist eine geringere "Umwelteffizienz" der brasilianischen Rindfleischproduktion. Das heißt, die Umwelt-Belastungen pro Kilo Rind sind in Brasilien höher als in den USA.

Diese "kumulative Belastung pro Einheit der Lebensmittelproduktion" unterscheidet sich übrigens für jede Art von Lebensmitteln weltweit sehr stark, wie die Studienautoren feststellten. So kann die Effizienz für dieselben Nutzpflanzen zwischen den Ländern um das rund vier- bis 18-fache variieren, was auf Unterschiede bei Wasserverbrauch, Düngemittel- und Pestizideinsatz sowie Landwirtschaftstechnik zurückzuführen ist. So ist beispielsweise die Sojaproduktion in den USA 2,4-mal umwelteffizienter als in Indien.



In ähnlicher Weise variiert die Effizienz in der Meeresfischerei zwischen den Ländern um das bis zu 22-fache, je nach den in einem Land gefischten Arten und den verwendeten Fanggeräten. Beispielsweise sind China und Brasilien bei der Befischung von Grundfischen 1,5 bzw. 1,9 Mal weniger effizient als Russland, vor allem weil sie in hohem Maße zerstörerische Fanggeräte wie Grundschleppnetze verwenden.