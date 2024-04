Bildrechte: Genevieve Campbell

Derzeit leben rund 180.000 Gorillas, Bonobos und Schimpansen in den Regenwald-Regionen Afrikas. Der Lebensraum dieser Menschenaffen sowie zahlreicher anderer Tier- und Pflanzenarten wird der Studie zufolge durch die bergbaubedingte Abholzung des tropischen Regenwaldes immer kleiner. Hinzu kommt, dass im unmittelbaren Umfeld der Bergbaustätten Lichtverschmutzung und Lärm das Leben der Primaten massiv beeinträchtigen. In einer Pufferzone von bis zu 50 Kilometern leiden die Tiere unter indirekten Auswirkungen der Bergbauktivitäten wie Straßen und neuen Siedlungen. Menschenaffen werden in diesen Gegenden zudem stärker bejagt und mit Krankheiten infiziert.