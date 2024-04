Wer es trotz aller Unwägbarkeiten - Mond, mögliche Wolkendecke, Kinder, die nicht ins Bett wollen, Bücher, die zu spannend sind zum zuklappen, Menschen am Telefon, die noch Pläne fürs Wochenende besprechen wollen - versuchen will, für den gilt wie gehabt: Man suche sich ein lichtarmes Plätzchen. Wickle sich in eine warme Decke. Sorge für eine bequeme Sitzgelegenheit. Oder rolle Isomatte oder Luftmatratze aus, wenn man im Liegen in die Sterne gucken will. Und, nicht vergessen: Die klassische Großpackung Geduld. Denn ob sich all die Mühe lohnt, kann vorher keiner sagen. Die Draconiden sind jedenfalls immer für eine Überraschung gut, in manchen Jahren warten sie mit Hunderten Meteoren pro Stunde auf. Frühaufsteher könnten auch am Freitagmorgen noch Glück haben, welche zu sehen wenn sie gen Norden in den Himmel schauen.