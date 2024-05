Vogelarten, die eigentlich in Wäldern zu Hause sind, erobern in Deutschland zunehmend Wohngebiete. Das ist eine Erkenntnis aus der jüngsten bundesweiten Vogelzählaktion des Naturschutzbunds Deutschland Nabu "Stunde der Gartenvögel". Nach Angaben von Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller zeigen die Zahlen, "dass typische Waldvögel wie Buntspecht, Eichelhäher und Ringeltaube in den vergangenen 20 Jahren den Siedlungsraum erobert haben, weil sie hier offenbar in Gärten und Parks ein gutes Nahrungsangebot und sichere Bedingungen vorfinden."