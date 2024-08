Eine Schweizer Forschungsgruppe hat im Sommer 2023 die Temperatur an Bäumen in der Schweiz, in Frankreich und in Spanien gemessen. Dabei konnten sie in ihrer Studie zeigen, dass die Blätter von Eichen gut Hitze aushalten können.

Laut der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) erreichten die obersten Blätter der Kronen im August 2023 Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Erfasst wurden diese Temperaturen, gemessen bei einer Lufttemperatur von 40 bis 42 Grad, in der obersten Blattschicht mithilfe von Infrarot-Wärmebildkameras an Drohnen. Um die Fotosynthese an den Zweigen in den Wipfeln und den Wasserverlust zu messen, wurden zudem auch Kräne eingesetzt.

Die Eichen überlebten die Gluthitze, ohne dass die Fotosynthese-Aktivität in den Zellen zerstört wurde. Die Blätter der Traubeneiche können sogar eine Hitze von bis zu 59 Grad überleben. Das Team stellte fest, dass Bäume einen eigenen Mechanismus haben, um die Temperatur der Blätter im Sommer zu drücken. Dafür verlieren die Blätter stets ein bisschen Wasser, das an der Oberfläche verdunstet und so für Kühlung sorgt.