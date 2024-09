Tropische wie auch außertropische Ökosysteme nehmen große Mengen an Kohlenstoff auf, die zuvor durch menschengemachte CO₂-Emissionen in die Atmosphäre abgegeben wurden. Auf die Landmassen entfallen davon etwa ein Drittel.

Doch El Niño-Ereignisse bringen starke Dürren und Hitzewellen in den Tropen mit sich, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen und damit die Aufnahme von Kohlenstoff verringern. Dabei setzt die Vegetation laut einem Forschungsteam aus Leipzig und Jena sogar große Mengen an Kohlenstoff frei, die sonst in den Böden oder Wäldern gebunden wären. Daher steigt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre sogar an.