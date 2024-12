Egal, ob auf Spitzbergen im Norden Norwegens oder in der Sierra Nevada in Südspanien: Der Gebirgspermafrost wird in ganz Europa wärmer. In den vergangenen zehn Jahren hat die Temperatur in rund zehn Metern Tiefe um ein Grad zugenommen. Das ergibt die Analyse von 64 Messreihen.

Permafrost kommt in kalten Regionen wie Hochgebirgen und den Polargebieten vor. Mit Permafrost werden Fels, Schutt oder Moränen bezeichnet, die durchgehende Temperaturen unter null Grad haben. In der Schweiz besteht eine Fläche von etwa fünf Prozent aus Permafrost. Dieser findet sich überwiegend in kalten und hoch gelegenen Schutthalden und Felswänden oberhalb von 2.500 Metern.

Permafrostgebiete reagieren besonders stark auf Klimaänderungen. Das Forschungsteam vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos (Schweiz) zeigt, dass die Zunahme der Permafrost-Temperaturen in den Gebirgsregionen Europas zum Teil ähnlich groß ist wie in der Arktis. Die größte Erwärmung wurde an den höchstgelegenen und nördlichsten Standorten nachgewiesen.