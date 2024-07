In Ländern des Globalen Südens hingegen, wo mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung leben, sind in hohem Maße informelle Fahrdienste mit Ad-hoc-Routen zu finden – das kann etwa privat organisierter Kleinbusverkehr sein. Aufgrund ihres aus Sicht vieler Industrienationen oft chaotisch wirkenden Betriebs werden solche informellen Verkehrsdienste von außen leichtfertig als ineffizient angesehen.

Ein Forschungsteam von der Professur für Netzwerkdynamik an der TU Dresden hat sich mehr als 7.000 formelle und informelle Buslinien über 36 Städte und 22 Länder hinweg angeschaut. Die Routen informeller Verkehre organisieren sich auf eine Weise selbst, die dem Effizienzniveau zentralisierter Dienste entspricht oder gar darüber liegt. Oft decken sie Gebiete ab, in denen öffentlich organisierter Transport keine oder unerschwingliche Linien anbietet. Teilweise werden solche Angebote durch zivile Interessenverbände (NGOs) organisiert, oft aber durch private, wirtschaftlich motivierte Akteure. Hier bilden sich mehr oder weniger feste Routen, Linien oder Fahrtkorridore heraus. Die typischen Linien sind dabei im zentralen Bereich der Routen eher geradlinig, an den Enden werden mehr Umwege gefahren, um größere Flächen erschließen zu können.