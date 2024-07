Die Olympischen Spiele in Paris sollen die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten werden und insgesamt lediglich 1,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursachen. Das wäre die Hälfte der Spiele in London 2012 oder Rio 2016. Ob das gelingt, ist noch offen – fest steht aber, dass auch das für die Athletinnen und Athleten bereitgestellte Eis daran einen Anteil haben wird. Eine Gruppe internationaler Forschender argumentiert im British Journal of Sports Medicine, dass die Menge an Energie und Wasser, die für die Produktion, Lagerung und Transport des Eises benötigt werden, nicht zu rechtfertigen sei. Nicht für alle Einsatzgebiete des Eises gebe es wissenschaftliche Evidenz.

Wie viel Eis wurde genutzt – und wie viel ist geschmolzen?

Bei den Olympischen Spielen in Tokyo im Sommer 2022 wurden beispielsweise 22 Tonnen Eis zu medizinischen Zwecken an die Wettkampfstätten geliefert – in den Residenzen des Olympischen Dorfes wurden weitere 42 Tonnen bereitgestellt. Wie viel davon tatsächlich verwendet wurde, sei nicht bekannt, so die Forschenden im British Journal of Medicine.

Die Mengen, die nun für die Olympischen Spiele in Paris geplant waren, übersteigen Tokyo offenbar noch einmal bei Weitem. "Die erste Schätzung von Paris 2024 auf der Grundlage der ersten Anfragen der Internationalen Verbände lag bei 1.624 Tonnen Eis bei Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Kein unabhängiger Anbieter war in der Lage, die öffentliche Ausschreibung durchzuführen. In der Folge wurde diese Schätzung auf 650 Tonnen reduziert (450 für die Olympischen Spiele und 200 für die Paralympics)", schreiben die Forschenden.

Nicht alle Kälte-Anwendungen sind wissenschaftlich belegt