Was macht Kryotherapie so wirksam gegen Schmerzen? "Die Kälte ist ein physiologischer Reiz, den wir über bestimmte Thermorezeptoren der Haut wahrnehmen", erklärt Feist. "Sie leiten das Signal dieser Kälteeinwirkung sehr schnell an unser zentrales Nervensystem weiter und überbrücken bzw. überspielen damit die Leitung von Schmerzsignalen. Damit werden die Schmerzen erträglicher." Weil erkrankte Gelenke sich anschließend besser bewegen lassen, wird der Aufenthalt in der Kältekammer oft mit anschließenden Bewegungstherapien ergänzt. Auch in der Sportmedizin findet die Kryotherapie Anwendung, vorrangig zur Leistungssteigerung und Regeneration. Mehrere Untersuchungen belegen ihre Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Muskelkater.

Bildrechte: dpa

Wer im tiefsten Winter ohne Handschuhe vor die Tür tritt, weiß: Kälte wirkt sofort. Diesen Effekt macht sich die Kryotherapie zunutze. "Die Ganzkörperkältetherapie wirkt unmittelbar nach der Anwendung. Besonders intensiv ist die Wirkung in den ersten drei Stunden. Die Therapie kann aber auch, wenn regelmäßig in Serie angewendet, einen langanhaltenden schmerzlindernden Effekt haben", so Feist.

Speziell bei stationärer Aufnahme hat sich laut Feist die serielle Anwendung – zwei Mal täglich, kurz nach dem Aufstehen und noch einmal nachmittags – durchgesetzt, weil sie sich als besonders effektiv erwiesen hat: "Diese sogenannte Komplextherapie oder auch multimodale Schmerztherapie ist eine Kassenleistung, gerade zur Behandlung therapieresistenter Patienten, bei denen man mit Medikamenten allein nicht zurechtkommt oder bei denen man das Ziel hat, die medikamentöse Therapie abzubauen".