Für die Untersuchung, die von der US-Uni Rutgers geleitet wurde, werteten die Experten langfristige Daten zur Fischerei in Europa und Nordamerika aus den Jahren 1993 bis 2019 aus. Dabei ging es vor allem um kommerziell bedeutende Fischarten wie Flunder, Seelachs und Rotbarsch. In dieser Zeit wurden insgesamt 248 marine Hitzewellen mit extremen Temperaturen auf dem Meeresboden gemessen. Dabei konnten die Forscher überraschenderweise keine allgemeinen negativen Auswirkungen der Hitzewellen auf die regionalen Fischbestände registrieren.

"Uns wird immer mehr bewusst, dass die Ozeane auch eine gewisse Resilienz zeigen können", erklärt die Studienautorin Alexa Fredston. "Sie passen sich sukzessive an den Klimawandel an und wir konnten keine Beweise finden, dass durch marine Hitzewellen die Fischerei in ihrer Existenz bedroht ist." Zwar wurden einige Rückgänge bei der Biomasse gefunden. Diese waren laut den Wissenschaftlern aber die Ausnahme und nicht die Regel. "Die Ozeane verändern sich ständig und daran passen sich auch die Fischschwärme regelmäßig an", betont Fredston.