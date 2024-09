Auch beim Sommerflieder wäre das sinnvoll, so Ingolf Kühn vom Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig. "Je häufiger sie im Verkauf sind, umso schneller breiten sie sich aus, das funktioniert exponentiell. Von daher bringt ein Verkaufsverbot tatsächlich was." Der Nutzen des Schmetterlingsstrauches ist begrenzt, so Kühn, da sei nichts, was nicht auch einheimische Arten können. Und der Schaden? Wo er wächst, fehlt Platz für andere Pflanzen, die Raupen und andere Insekten als Nahrung oder Lebensraum brauchen. Was wiederum das Nahrungsangebot für Vögel schmälern kann. Auch wirtschaftliche Schäden entstehen durch den Sommerflieder, zum Beispiel an Gebäuden, in deren Gemäuer er eindringt, entlang von Bahngleisen, auf Straßen, wenn der Flieder durch den Asphalt bricht.