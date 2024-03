Die Auswahl an immergrünen Pflanzen für den Garten wird zunehmend schwerer. Denn einige leiden unter Schadorganismen oder sind in Verruf geraten. Was soll man also wählen, wenn man ein immergrünes Gehölz als Strukturgeber oder als Hecke sucht? Als Alternative zur klassischen Lorbeerkirsche und Buchs könnte sich die Portugiesische Lorbeerkirsche anbieten.