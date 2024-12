Batterien von Elektrofahrzeugen, die einem alltäglichen Gebrauch in der realen Welt ausgesetzt sind – mit langen und kurzen Fahrten, häufigem Beschleunigen und Bremsen – halten um bis zu 38 Prozent länger, als durch übliche Labortests prognostiziert werde. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Wissenschaftlern aus Stanford (Kalifornien, USA). Tester, die sich mit Batterien befassen, hätten demnach bislang die Lebensdauer neuer Batteriedesigns fast immer im Labor mit konstanten Entladungsraten und anschließendem Wiederaufladen geprüft. Dies sei aber kein guter Weg, um die Lebenserwartung von Elektroauto-Batterien vorherzusagen, insbesondere für Menschen, die Elektroautos für den täglichen Pendlerverkehr benutzen, so die Studie, die in "Nature Energy" veröffentlicht wurde.