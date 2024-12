Werde der Ausstoß an Treibhausgasen nicht begrenzt, trockneten zunehmend mehr Landflächen aus, heißt es in der Analyse, welche das in Bonn ansässige Sekretariat der Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) veröffentlichte. Laut der UNCCD-Studie wechselten 7,6 Prozent der Landfläche weltweit ihren Trockenheitsstatus hin zu einer trockeneren Stufe. Die meisten dieser Gebiete seien von feuchten Landschaften zu Trockengebieten geworden, was katastrophale Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Ökosysteme und die dort lebenden Menschen habe. Der Bericht "Die globale Bedrohung durch trockene Böden" wurde auf einer UNCCD-Konferenz in Riad in Saudi-Arabien vorgestellt, die vom 2. bis zum 13. Dezember dauert.