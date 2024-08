In Wien ist am Sonnabendnachmittag genau das passiert, was man wohl Klimafolgen in dritter oder vierter Instanz nennen könnte. Oder ganz einfach: Schlimme Dinge, an die wohl kaum jemand denkt. Beim mit 110 Litern pro Quadratmeter zweitstärksten Regen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist eine Frau gestürzt und "vom Wasser davongetragen" worden, wie der Österreichische Rundfunk schreibt. Die Frau wurde dabei unter einen Bus in der Haltestelle gedrückt, musste von Einsatzkräften befreit werden und befindet sich seither im Krankenhaus.