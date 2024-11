Vögel zu füttern kann mitunter ökologisch sogar schädlich sein – so könnte man grob das Ergebnis einer aktuellen Studie aus Schweden zusammenfassen, die unbeabsichtigte Folgen von winterlicher Vogelfütterung im eigenen Garten untersucht hat. Das Hauptproblem: Stammt das Futtermittel aus konventioneller Landwirtschaft und enthält auch in seiner verarbeiteten Form noch Mineraldünger, dann kann es zur Überdüngung der Umwelt beitragen. Denn Vögel picken mitunter ungenau, lassen Körner fallen und am Boden kann dieses Futter wie Dünger wirken, beziehungsweise die im Futter enthaltenen Düngemittel in die Umwelt abgeben.