Vögel im Garten beim Fressen zu beobachten ist ein tolles Schauspiel - am besten am eigenen Futterplatz. Handelsübliches Vogelfutter kann aber Samen von Pflanzen enthalten, die sich stark ausbreiten oder Allergien auslösen. So kann bei heruntergefallenen Samen auch die Ambrosia dabei sein. Wer sie im Garten entdeckt, sollte diese Pflanze gleich entfernen. Einige Futtersorten sind auch mit Pestiziden belastet, wie Vogelschutz-Experte Eric Neuling vom Naturschutzbund (Nabu) erklärt.