In Deutschland fehlen nach einer Bilanz für 2023 noch immer große Mengen Wasser im Gesamtwasserspeicher. Wie das Deutsche Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam mitteilte, hat sich der Gesamtwasserspeicher 2023 zwar hierzulande erholt. Im Vergleich zum langjährigen Mittel würden aber immer noch rund zehn Milliarden Tonnen fehlen. Zum Vergleich: Der Bodensee fasst in etwa 48 Milliarden Tonnen Wasser.