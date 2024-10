"Wir befinden uns bereits mitten in einem abrupten Klimawandel, der das Leben auf der Erde in einer Weise gefährdet, wie es die Menschheit noch nie zuvor erlebt hat", sagt Autor William Ripple. "Ökologische Überbelastung bedeutet, dass mehr entnommen wird, als die Erde auf sichere Weise bereitstellen kann. Den Planeten hat das in klimatische Bedingungen versetzt, die bedrohlicher sind als alles, was unsere prähistorischen Vorfahren erlebt haben." Das gefährde laut Ripple die Lebensgrundlage der Menschheit.

Trotz aller Anstrengungen, dem Klimawandel entgegenzusteuern, sind die wichtigsten Entwicklungen laut dem Report weiter negativ. So hat die Geschwindigkeit, mit der Waldflächen verloren gehen, 2023 noch zugenommen. Die Summe der abgeholzten oder abgebrannten Wälder stieg von 22,8 Millionen Hektar im Jahr 2022 auf 28,3 Millionen Hektar in 2023. Die Meere seien durch die hohen Mengen an gebundenem CO2 so sauer und zugleich so warm wie nie zuvor. Konsequenterweise schrumpften auch die Gletscher in der Antarktis, Grönland und in den Hochgebirgen weiter.