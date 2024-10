Auf der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow haben sich mehr als 140 Länder darauf verpflichtet, die Entwaldung bis 2030 zu beenden. Doch die globale Waldzerstörung lag im Jahr 2023 bei 45 Prozent über dem Wert, der dafür erforderlich wäre.

Aus der Auswertung der Forest Declaration Assessment geht hervor, wie weit Länder oder Regionen vom erklärten Ziel der "Null-Abholzung" entfernt sind. 6,37 Millionen Hektar Wald gingen dem Bericht zufolge verloren – eine Fläche so groß wie Lettland.

Fast 96 Prozent der gesamten Entwaldung habe 2023 in tropischen Regionen stattgefunden, vor allem in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik. Landwirtschaft, Straßenbau, Brände und kommerzielles Holzfällen trieben die Zerstörung an. Von den tropischen Regionen hätte nur Ozeanien – die Inselstaaten des Pazifiks nördlich und östlich von Australien – das Jahresziel erreicht.