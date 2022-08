Die Studie: Climate change: The Arctic is warming nearly four times faster than the rest of the world

Die Forschungsarbeiten wurden von der Universität Durham in Zusammenarbeit mit dem King's College London und dem Imperial College London (Vereinigtes Königreich), der Australian National University, der University of New South Wales, der University of Tasmania und der Monash University (Australien), der Université Grenoble Alpes (Frankreich), der University of Colorado Boulder, dem NASA Goddard Space Flight Center und der Columbia University (USA) geleitet.



Das Projekt wurde finanziert von: dem britischen Natural Environment Research Council, dem Australian Research Council Special Research Initiatives im Australian Centre for Excellence in Antarctic Science und Securing Antarctica's Environmental Future, dem Centre for Southern Hemisphere Oceans Research, der Australian Antarctic Program Partnership, dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union und der National Aeronautics and Space Administration.