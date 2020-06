Wenige Tage zuvor kann man einen weiteren Planeten am Nachthimmel beobachten. Wenn Anfang Juni die Sonne untergeht, wird sich Merkur am nordwestlichen Nachthimmel zu erkennen geben und sich ebenfalls Richtung Horizont bewegen. Doch nicht für lange: Bereits ab dem 10. Juni wird man den Planeten vor 23 Uhr nicht mehr erkennen können.

Ein ständiger Begleiter am Firmament wird der Mars sein. Anfang Juni wird er ab zwei Uhr nachts am Osthorizont erscheinen. Gegen Ende des Monats wird er sich bereits vor ein Uhr nachts zu erkennen geben. Bis kurz vor Sonnenaufgang kann man ihn nach Süden ziehend beobachten.

Längster Tag, kürzeste Nacht

Im Juni wird es den längsten Tag und die kürzeste Nacht geben: am 20. Juni ist Sommersonnenwende. Bildrechte: Colourbox.de 16 Stunden und 37 Minuten Sonnenschein, das ist fein. Darauf darf man sich am 20. Juni freuen. An diesem Tag ist Sommersonnenwende. Das heißt: der Tag mit der kürzesten Nacht und dem längsten Sonnenschein. Die Sonne wird an diesem Morgen um 4.54 Uhr am östlichen Horizont erscheinen. Gegen 14 Uhr mittags wird sie hoch oben am südlichen Firmament stehen und weiter gen Westen wandern. Mond und Venus werden vor ihr untergehen – auch wenn man sie wohl kaum erkennen wird. Um 21.30 Uhr wird die Sonne untergehen.

Der astronomische Sommer beginnt um 23.44 Uhr. Trotz Sommerbeginn heißt es nun aber Abschied von den länger werdenden Tagen zu nehmen. Nach der Sommersonnenwende werden die Tage nämlich wieder kürzer und die Nächte länger. Dies geschieht aber nur in kleinen Schritten. Die langen lauwarmen Sommernächte bleiben uns also noch etwas erhalten.

Eine Finsternis, die wir nicht sehen

Ein Spektakel, das die Menschen schon seit Anbeginn der Zeit in ihren Bann zieht, ist eine Sonnenfinsternis. Auch im Juni erwartet uns ein solchen Phänomen. In Europa sollte man am 21. Juni jedoch nicht darauf hoffen sie zu erblicken. Die Feuerkranz-Sonnenfinsternis ist nämlich nur von Afrika bis China zu beobachten.

Ringförmige Sonnenfinsternis über Südamerika. Bildrechte: imago/Agencia EFE

Ein weiteres Ereignis für Astro-Fans ist der Asteroid Day. Der Asteroiden-Tag findet am 30. Juni statt und steht ganz im Zeichen der stellaren Gesteinsbrocken. Es soll über mögliche Risiken und Abwehrmöglichkeiten aufklären. Das Sonnenberg Astronomiemuseum in Thüringen hat eine Sondervorstellung an diesem Tag – vorausgesetzt, Corona verhindert es nicht.