Manche winken mit der Hand, andere begrüßen sich mit einem Fist-bump. Wiederum andere umarmen sich, geben sich Küsschen oder schütteln die Hand – zumindest vor Corona . Ich erinnere mich an einen alten Kollegen, einen Bauleiter, der einem zur Begrüßung immer die Hand ein wenig zerquetscht hat. Begrüßungsfloskeln, aber auch Abschiedsgesten gehören zur Kommunikation. Bisher nahm man an, dass sie nur zur menschlichen Kommunikation gehören.

Also: wie die Affen sich begrüßen und verabschieden. Die Primaten stellten dafür Blickkontakt her, um "Hallo" zu sagen. Die Reaktionen darauf waren entweder ein Blick entsprechend einem "Okay, klingt gut" oder "Auf Wiedersehen“, was die Kommunikation beendete.