Jedoch fand Lorenz Roth vom schwedischen "KTH Royal Institute of Technology, Space and Plasma Physics" den Wasserdampf nur auf einer Hemisphäre. Bereits frühere Beobachtungen konnten Wasserdampf auf dem Eismond nachweisen. Man vermutete, dass sie von Wasserfontänen stammen, die aus dem Eis hervorbrechen. Hubble schoss davon 2013 ein Foto.

Laut einer Pressemitteilung der NASA vom 14. Oktober , ähneln diese Fontänen "den Geysiren auf der Erde, sind aber mehr als 60 Meilen hoch." Außerdem erzeugen sie "vorübergehende Wasserdampfblasen in der Atmosphäre des Mondes, die nur ein Milliardstel des Oberflächendrucks der Erdatmosphäre aufweist."

Die neuen Ergebnisse stammen von Hubble-Beobachtungen aus den Jahren zwischen 1999 und 2015. Sie zeigen, dass sich ähnliche Mengen an Wasserdampf über eine größere Fläche des Eismondes verteilen. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass eine Wasserdampfatmosphäre langfristig nur in der hinteren Hemisphäre Europas existiert. Und dies nur in dem Teil des Mondes, der sich immer entgegengesetzt zu seiner Bewegungsrichtung entlang seiner Umlaufbahn befindet. Warum diese Asymmetrie?