Allein in Québec waren am 5. Juni mehr als 150 Waldbrände aktiv. Mittlerweile vernebelt der Rauch der Brände auch den Himmel von New York City (USA). Die Feuersaison beginnt in Québec normalerweise Ende Mai. Bis zum 5. Mai würden in einem durchschnittlichen Jahr etwa 247 Hektar an Fläche abgebrannt sein, heißt es bei der Brandverhütungsbehörde in Québec (SOPFEU). In diesem Jahr sind bereits 160.000 Hektar verbrannt.