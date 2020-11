Die Studie "Estimating global mean sea-level rise and its uncertainties by 2100 and 2300 from an expert survey" erschien am 8. Mai 2020 im Nature Research Journal.



Die Studie über den möglichen Meeresspiegelanstieg durch den Verlust des antarktischen Schelfeises ist am 14. Februar 2020 in den Copernicus Publications erschienen.