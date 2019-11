Sternschnuppenschauer in der Dezembermitte

Der erste Wünscheregen wird die Erde am 14. Dezember erreichen. Die Geminiden werden an diesem Tag mit 30 bis 60 Sternschnuppen pro Stunde über das Firmament sausen. Die Chancen auf mehr Sternschnuppen stehen gut: In den letzten Jahren waren es bis zu 200. Wer das Himmelsereignis beobachten will, sollte seinen Blick nach Osten ins Sternbild Zwillinge richten.

Eine Woche später, in der Nacht zum 22. Dezember, erscheinen die Ursiden am Himmel. Diese Sternschnuppen sind über die ganze Nacht hinweg zu beobachten. Jedoch sollte man seine Aufmerksamkeit langfristig gen Himmel richten. Bei nur zehn erwarteten Sternschnuppen die Stunde kann es durchaus passieren, die Ursiden zu verpassen. Wer aber Glück hat und eine dieser Schnuppen erblickt sollte sich was wünschen. Vielleicht erfüllt sich der Wunsch in den nächsten Tagen und der Blick unter den Tannenbaum wird Heiligabend Wunder mit sich bringen.

Wer in der Nacht zum 22. Dezember bis in die frühen Morgenstunden hinein auf bleibt, wird ein andereres Ereignis miterleben: den astronomischen Winterbeginn. Zwar wird sich an diesem Tag kein großes Kino vor den Augen abspielen. Dennoch werden die nächsten Tage dem Gemüt zugutekommen. Um 5.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird die Wintersonnenwende stattfinden und von nun an werden die Tage auf der Nordhalbkugel wieder länger. Der Vitamin D-Haushalt darf sich also wieder auffüllen.

Bildrechte: NASA

Weihnachten in Asien?

Urlaub schon gebucht? Am zweiten Weihnachtstag wird über Asien eine Feuerkranz-Finsternis zu sehen sein. Dabei handelt es sich um keine totale Finsternis, bei der der Mond unser Zentralgestirn völlig abdunkelt. Stattdessen bleibt ein kleiner Ring der Sonne um den Mond herum sichtbar. Dabei läuft am 26. Dezember der Kernschatten des Mondes nur in einem schmalen Band von der Arabischen Halbinsel über den Indischen Ozean bis schließlich hin zu den Inselstaaten Südostasiens.

Beginn ist um etwa 6.30 Uhr Ortszeit etwas nordöstlich der saudischen Hauptstadt Riad. Der Schatten wandert dann über den Indischen Ozean und Südindien bis zu den indonesischen Inseln Westsumatra und Kalimantan. Gegen 17 Uhr Ortszeit wird die Finsternis im Pazifik ihr Ende finden.