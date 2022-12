Die ersten Sternschnuppen der Geminiden zeigen sich

Bei guten Bedingungen werden sich realistisch um die 75 Sternschnuppen pro Stunde zeigen. In den Nächsten zuvor und danach werden es stündlich weniger Sternschnuppen sein. Um die Sternschnuppen zu erkennen, sollte der Blick in Richtung des Sternbildes Zwillinge (Gemini) wandern, das am Abend im Osten aufgeht und in der Nacht aufsteigt in Richtung Süden. Dort liegt ihr Radiant, ihr scheinbarer Ursprung. Ihr richtiger Ursprung ist aber der Asteroid Phaeton, wie Forscher erst vor vier Jahren herausgefunden haben. Phaeton wurde demnach von dem Asteroiden Pallas abgespalten und erreichte vor weniger als einer Million Jahren seinen heutigen Orbit. Das Eis unter seiner Oberfläche verdampft und sorgt dafür, dass ein Schweif aus Staubteilchen entstehen kann. Und wenn die Erde durch diesen Schweif fliegt, sehen wir Sternschnuppen.