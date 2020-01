Feldforschung mit toten Tieren geht so: Man nehme fünf Kadaver von Rothirschen, die im Spätwinter gestorben sind. Dann platziere man sie im Frühjahr an unterschiedlichen Stellen im niederländischen Wildnisreservat Oostvaardersplassen (Fläche 5.600 Hektar). Dann erfasst man das Vorkommen von Insektenarten und das Pflanzenwachstum an den fünf Stellen und auch an Kontrollflächen. Fünf Monate später wiederholt man die Prozedur. Und da kommen sogar Wissenschaftler ins Staunen, sagt Forschungsleiter Roel van Klink, der am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Halle forscht: