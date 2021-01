Diese Galaxie zählt zu einer bedeutenden Supernova-Fabrik. In den letzten fünfzehn Jahren sind etwa sechs Supernovae in den äußeren Bereichen der Galaxie entstanden. Vor 700 Millionen Jahren flogen die beiden Galaxien IC 694 und NGC 3690 eng aneinander vorbei und kollidierten zu einem Galaxien-Paar. Bildrechte: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)