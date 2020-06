Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann: Waldverlust führt überall, wo es passiert, zum gleichen Effekt oder Ergebnis. Was die Studie zeigt ist, dass es zu allen möglichen komplizierten Veränderungen in der biologischen Vielfalt führt. Manche sehen wir erst zehn Jahre, nachdem der Wald an diesem Ort verschwunden ist.

Dr. Shane Blowes, Forschungsgruppe Biodiversitätssynthese