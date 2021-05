Pflanzlich statt tierisch Uni Magdeburg macht RNA-Impfstoffe "vegan" und sicherer

Impfstoffe auf mRNA-Basis sind eine moderne Antwort der Wissenschaft auf die Corona-Pandemie und unter den verwendeten Impfstoffen in Deutschland derzeit mit Abstand am häufigsten in Gebrauch. Allerdings basieren sie nach wie vor auf tierischem Cholesterol, was verschiedene Nachteile mit sich bringt. Dank Forschung aus Magdeburg könnte sich das ziemlich schnell ändern.