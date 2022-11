Das Grippevirus Influenza mutiert viel häufiger und stärker, als es von Corona bekannt ist. Grippe-Impfstoffe richten sich in der Regel gegen vier aktuelle Varianten des Virus und decken so meist die am häufigsten zirkulierenden Erreger ab. Doch ab und an entsteht ein neuer Grippetyp. In ungünstigen Fällen, beispielsweise bei der Spanischen Grippe ab 1918, kann diese neue Virusvariante sehr viele Todesopfer fordern, weil das Immunsystem der meisten Infizierten nicht vorbereitet sind.