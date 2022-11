Corona befindet sich zwar weiter auf dem Rückzug, scheint jedoch eine neue Talsohle zu erreichen: Am Freitag lag die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz bei 191. Der Rückgang fällt täglich geringer aus und der Anteil der neuen Sublinie BQ.1.1. steigt auf mittlerweile fünf Prozent der Infektionen in Deutschland. Größere Sorgen bereiten Mediziner derzeit allerdings andere Viren.

So ist der Anteil aller Atemwegsinfektionen zusammen – von Corona, Grippe und RSV zu harmloseren Schnupfenerregern – in der Woche bis zum 20. November (Kalenderwoche 45) auf 8,3 Prozent gestiegen. Das ist ein durchaus starker Zuwachs um 1,6 Prozent gegenüber der Vorwoche. Übersetzt in die bei Covid-19 verwendete Skala entspräche das einer 7-Tage-Inzidenz von etwa 8.300. Das RKI schätzt, dass etwa sieben Millionen Personen aktuell infiziert sind. Damit ist das Erkältungsgeschehen aktuell wieder stärker als in allen Jahren vor der Pandemie.