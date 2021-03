Dort wird der Schrott gesammelt und gelangt in die Zerkleinerung: Erst werden händisch Akkus und andere Schadstoffe entnommen, dann werden die Elektrogeräte mechanisch zerkleinert und zerschreddert, bis sie nur noch wenige Zentimeter klein sind. Auf Fließbändern werden sie weiter transportiert; automatisierte Erkennungsysteme trennen die verschiedenen Bestandteile: Plastikverbindungen gehen in die eine Richtung, Metalle in die andere. Die wertvollen Metalle kommen in eine Metallhütte, werden eingeschmolzen und können dann ihren Weg zurück in unsere Endprodukte finden. Das gilt standardmäßig für Gold, Silber und Kupfer, wo die Rückgewinnungsquoten hoch sind, viele andere Ressourcen gehen allerdings im Recycling verloren.

Professorin Gilian Gerke fordert, dass wir unsere Altgeräte und unseren Schrott stärker wertschätzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Anteil von bestimmten seltenen Erden und Edelmetallen in Elektrogeräten sei einfach zu gering, als dass sich das Recycling bislang lohne oder aber die Technik stehe einfach noch nicht zur Verfügung, erklärt Gilian Gerke, Professorin für Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Es befinden sich neue Verfahren im Moment in der Entwicklung: Man versucht beispielsweise mit Bakterien und Viren, wieder an die Seltenen Erden zu gelangen. Da ist die Forschung noch relativ am Anfang und am Ende muss es auch wirtschaftlich sein".

Nagelneuer Elektroschrott

Wann ist ein Elektrogerät eigentlich Schrott? Diese Frage ist gesetzlich geklärt: Wenn Verbraucher:innen entscheiden, dass Gerät zu entsorgen, dann gilt es laut dem Kreislaufwirtschaftsgesetz als Schrott und soll in den Verwertungskreislauf kommen. Das können aber auch funktionierende Produkte sein: "Wir haben eine Studie gemacht. Wir haben uns auf den Wertstoffhof gestellt und die Leute gefragt: Warum entledigen sie sich der Geräte? Sind sie kaputt? Unserer Studie nach waren 37 Prozent der Kleinelektroaltgeräte noch funktionstüchtig", so Recycling-Expertin Gerke. Noch drastischer sind die Beobachtungen bei Scholz Recycling am Standort im Leipziger Norden: "Von Amazon kriegen wir Elektronikschrott, der ist noch nagelneu eingepackt. Den hat noch nie jemand ausgepackt, der kommt als Retoure zurück, wird nicht geprüft und fliegt in den Elektronikschrott", erzählt Standortleiter Stefan Kosche. Ein Grund dafür, warum sich Umweltvereine wie PowerShift für eine "Rohstoffwende" einsetzen. Denn es liege auf der Hand, dass kurze Lebensdauern von Produkten der Umwelt schaden und den Geldbeutel belasten. Eine Studie des Öko-Instituts kommt zu dem Schluss, dass Verbraucher:innen in Deutschland mindestens 16 Milliarden Euro sparen und 6 Millionen Tonnen CO2 vermeiden könnten, wenn sie ihre Smartphones sieben statt im Schnitt nur zweieinhalb Jahre benutzen würden.

In unserer Gesellschaft lohne es sich derzeit einfach nicht, Elektrogeräte zu reparieren, erklärt Michael Reckordt vom Verein PowerShift. Viele Geräte seien so gestaltet, dass sie schlecht reparierbar sein, außerdem seien die Kosten für die Reparatur teilweise höher als der Neukauf von Geräten. Doch es bewegt sich was: Seit dem 1. März 2021 gelten in der EU neue Regeln, die die Reparatur vereinfachen: Neugeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernseher müssen leichter reparierbar sein, Hersteller müssen Ersatzteile länger bereithalten und die Geräte müssen so gestaltet sein, dass sie am Ende besser recycelt werden können.

Die Mine zuhause