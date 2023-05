Handel und Tourismus erhöhen das Risiko für die hiesige Pflanzenwelt. Davor warnt das Julius Kühn-Institut (JKI) in Braunschweig. In der Reisezeit wechseln nicht nur Menschen ihr Zuhause, auch viele Pflanzen und Mikroorganismen ziehen mit um. Vielleicht kennen Sie das ja aus eigener Erfahrung: Im Urlaubsmodus schmeckt manches Obst besser als Zuhause, die Blumen vor dem Hotel oder der Ferienwohnung blühen strahlender und die Sträucher grünen intensiver als daheim.

Pflanzen online shoppen: Mit exotischen Pflanzen tun sie der Umwelt keinen Gefallen Bildrechte: dpa

Wer dann Pflanzen-Ableger für daheim mitnimmt, oder Früchte, um eigene Bäume oder Sträucher zu ziehen, oder später im Internet bestellt, vergisst dabei eins: Das Ökosystem zuhause tickt anders als das auf den Malediven, in Mexiko oder Griechenland. Und jedes System für sich ist ein funktionierendes Netzwerk, bei dem ein Teil ins andere greift, und in dem sich die Natur mit ihren großen und kleinen Mechanismen selbst reguliert. Durch den "Umzug" von Pflanzen aus anderen Ecken der Welt werden auch Schadorganismen verbreitet, die das Ökosystem unseres Vorgartens nicht kennt und die hiesige Pflanzen befallen können. In einem anderen ökologischen System fehlen logischerweise die Organismen, die deren Wachstum oder Ausbreitung regulieren. Und es ist möglich, dass Mitbringsel-Pflanzen sich so "wohlfühlen", dass sie anderen lokalen Pflanzen Lebensraum wegnehmen, und so indirekt eine weitere Kettenreaktion anstoßen: Mikroorganismen, große wie kleine Tieren kann dann wiederum der Platz zum Nisten, Brüten, Entwickeln oder als Nahrungsgeber fehlen.