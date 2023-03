Eine Pflanze, die in Mittel- und Südwestdeutschland mitunter für große wirtschaftliche Schäden sorgt, kommt erst einmal ganz harmlos daher: Der Topinambur kommt ursprünglich aus Nordamerika und ist eigentlich ein beliebtes Nahrungsmittel. In Deutschland siedle er sich gerne an Flussbegradigungen und auf Dämmen zum Hochwasserschutz an und verdrängt dort andere Pflanzen, sagt Fabian Sittaro. Die oberirdischen Teile der Knolle sterben dann allerdings im Winter ab – damit sei der gewünschte Erosionsschutz nicht mehr gegeben. Außerdem locken die essbaren Knollen des Topinambur Nagetiere an, die dann den gesamten Damm durchwühlen und ihn weiter destabilisieren. "Jeder Wasserbauingenieur wird sich die Haare raufen", beschreibt Sittaro den wirtschaftlichen Schaden. Er empfiehlt deshalb: Den wild gewachsenen Topinambur gerne ausgraben, mit nach Hause nehmen, kochen und aufessen. So richte die Knolle in der Natur weniger Schäden an.