Die Gottfried Wilhelm Leibniz-Preise für Forschungsförderung werden dieses Jahr erstmals virtuell vergeben und statt wie geplant im März auch erst am Montag, den 9. November. Grund für die Verzögerung ist die Corona-Pandemie. Trotzdem muss nicht ganz auf Gäste verzichtet werden: Der DFG zufolge werden die Ausgezeichneten in Videoporträts vorgestellt und auch Laudationen und Grußworte gibt es per Video.

Johannes Grave ist Professor der Kunstgeschichte an der Universität. Die Jury prämiert ihn "für seine Standards setzenden kunstgeschichtlichen Arbeiten zur Goethe-Zeit, Romantik und zur Frühen Neuzeit". Außerdem werde er auch für seine interdisziplinäre Perspektive ausgezeichnet, die Kunstgeschichte insbesondere mit der Philosophie, den Literaturwissenschaften und der Begriffsgeschichte in neuer Weise verbinde.

Klimaforscher Prof. Dr. Markus Reichstein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei dem zweiten Jenaer Preisträger handelt es sich um einen renommierten Klimaforscher. Markus Reichstein ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie. Er wird für "seine Beiträge in der datengetriebenen Forschung zur Verbindung von Klima und Biosphäre sowie insbesondere zur Wechselwirkung von terrestrischen Kohlenstoff- und Wasserkreisläufen" ausgezeichnet, heißt es in der Jury-Begründung bei der DFG. Dem Forscher sei es durch die Entwicklung von Monitoring-Verfahren und Analysen gelungen, erstmals die Rückkopplungen der Kohlenstoff- und Wasserkreisläufe untereinander und mit dem Klima zu entschlüsseln. Er beschäftigt sich also mit Stoffkreisläufen zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre. Reichstein engagiert sich auch in der "Scientists for Future"-Bewegung.