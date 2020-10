Das Max-Planck-Institut für Astrophysik in München-Garching zählt auf seinem Gebiet zu den bedeutendsten Forschungseinrichtungen weltweit. Zu den Direktoren gehört Reinhard Genzel, dessen Gruppe seit vielen Jahren Sagittarius A* erforscht, das supermassive Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Für die Entdeckung dieses Objekts erhielt Genzel am Dienstag zusammen mit seiner US-Kollegin Andrea Ghez den Nobelpreis für Physik. Dritter Preisträger war Roger Penrose, der nachgewiesen hatte, das Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie die Existenz Schwarzer Löcher tatsächlich richtig vorausgesagt hatte.

Penrose ist ein Freund und Kollege des Verstorbenen Genies Stephen Hawking . Zusammen mit Hawking hat er die mathematischen Theorien von Schwarzen Löchern entscheidend vorangebracht. Er zeigte, dass in Einsteins Gleichungen Schwarze Löcher eine zwingend existierende Lösung sein müssen. Mit anderen Worten: Ohne Schwarze Löcher wäre Einsteins Relativitätstheorie nicht möglich.

Schwarze Löcher sind Objekte im Universum, die so enorm dicht sind, dass sie eine enorme Schwerkraft auf ihre Umgebung ausüben. Die Gravitation ist so stark, dass sie sogar Licht festhält und die Zeit in der Nähe des Zentrums eines solchen Lochs stehen bleibt. Penrose beschrieb zudem, dass solche Löcher einen Ereignishorizont haben, eine Art Grenze ohne Wiederkehr. Wenn etwas den Ereignishorizont eine Schwarzen Lochs überschreitet, kann es nicht mehr zurückkehren, sondern nur noch hineinfallen.