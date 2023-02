Mettenleiter zufolge ist der Erreger H5N1 an seinen natürlichen Wirt – wilde Wasservögel – angepasst. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass sich das Virus verändere und auf Säugetiere übergehe. Es könne sich an ein Säugetier als neuen Wirt anpassen und so etwa zu Epidemien oder mehr führen.