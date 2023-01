Im Bergzoo in Halle ist bei einer verendeten Streifengans in dieser Woche die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Laut Stadt wurde der Geflügelpest-Erreger H5N1 nachgewiesen. Stadt und Zoo hätten daraufhin die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen ergriffen. Im Zoo mussten 17 Enten und Gänse getötet werden, weil sie mit der verendeten Streifengans in Kontakt waren.