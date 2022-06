Rom, Kairo, München, Leipzig, Halle – der erste Supermond des Jahres hat die Menschen fasziniert. In der Nacht zum Mittwoch (15. Juni) war er besonders strahlend am Himmel zu sehen. Das lag daran, dass der Vollmond des Monats mit dem Perigäum zusammenfiel. Perigäum ist der Punkt, an dem der Mond seine geringste Entfernung zur Erde hat. Das liegt daran, dass die Umlaufbahn des Mondes um die Erde nicht kreisförmig, sondern elliptisch ist. Und auf dieser Bahn war der Mond jetzt nur 357.435 Kilometer von der Erde entfernt. Am Apogäum, dem erdfernsten Punkt, entfernt er sich auf maximal 406.740 Kilometer.