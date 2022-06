Wenn der Mond in den kommenden Nächten besonders hell und groß wirkt am Nachthimmel, dann ist das keine optische Täuschung. Am Dienstag (14. Juni) erreicht er zunächst die vollständige Vollmondstellung, befindet sich dann also auf genau auf einer Linie mit der Erde und der Sonne. (Von uns aus gesehen steht er damit der Sonne genau gegenüber, in der Astronomie wird diese Stellung daher auch Opposition genannt). Am Mittwoch wiederum erreicht er auf seiner Umlaufbahn um unseren Planeten seinen erdnächsten Punkt, ist uns also besonders nah.