Seit fünf Wochen speit der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma Magma. Vorhersehen konnte das niemand, sagt Prof. Thomas Walter vom Deutschen Geoforschungszentrum ( GFZ ) in Potsdam. Von einer ähnlichen Entwicklung seien wir in Sizilien noch weit entfernt, wo der Ätna derzeit auch Asche spuckt . Doch gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Phänomenen?

Schauen wir erst einmal auf das, was wir wissen: Rund 1.500 aktive Vulkane gibt es auf dem Festland und zehn bis 20 Mal so viele unter Wasser. Sie explodieren, weil "das heiße Erdinnere abkühlen möchte", wie Vulkanologe Walter erklärt. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er in den letzten 10.000 Jahren einmal ausgebrochen ist. All dies aktiven zu überwachen sei nicht möglich, sagt der Geologe. Die unter Wasser schon gar nicht. Trotzdem gäbe es schon große Fortschritte.